"Манчестер Сити" готов включиться в борьбу за защитника из Португалии

"Манчестер Сити" может составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за правого защитника "Спортинга".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, интерес к 21-летнему футболисту также проявляет "Ньюкасл". Лондонский клуб рассматривает его как потенциальную замену Бену Уайту. В свою очередь, спортивный директор "горожан" Уго Виала хорошо знаком с качествами игрока по работе в португальском клубе.

В текущем сезоне защитник провел 31 матч во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Контракт футболиста со "Спортингом" действует до лета 2028 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 12 миллионов евро.