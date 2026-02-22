"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух игроков "Ньюкасла"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант усиления состава за счет футболистов "Ньюкасла" Сандро Тонали и Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, потенциальная сумма трансфера Гордона может составить около 109 миллионов евро, а переход Тонали оценивается в 91,5 миллиона евро. При этом "Ньюкасл" намерен предпринять все возможные меры, чтобы сохранить ключевых игроков, что может усложнить возможную сделку.

В нынешнем сезоне Тонали провел 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Гордон сыграл 37 встреч, в которых забил 14 мячей и сделал пять ассистов.