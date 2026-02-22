"Реал" планирует вернуть трех игроков

Мадридский "Реал" планирует вернуть сразу трех футболистов, воспользовавшись правом обратного выкупа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на 90min, "сливочные" намерены выкупить центрального защитника "Комо" Хакобо Рамона за восемь миллионов евро, а также его одноклубника, атакующего полузащитника Николаса Паса, за девять миллионов евро. Кроме того, мадридцы рассматривают возвращение опорного хавбека "Штутгарта" Чемы Андреса за десять миллионов евро.

Ранее "Реал" уступил на выезде "Осасуне" со счетом 1:2. В случае победы "Барселоны" над "Леванте" команда Альваро Арбелоа может опуститься на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.