22 Февраля 2026
"Реал" может уволить Арбелоа после матча с "Бенфикой"

Мировой футбол
Новости
22 Февраля 2026 12:59
Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа может покинуть свой пост после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, поражение в 25-м туре Ла Лиги от "Осасуны" со счетом 1:2 стало неприятным ударом для специалиста. Ответная встреча с "Бенфикой", которая состоится 25 февраля, способна предопределить его дальнейшую судьбу в клубе.

По данным источника, часть игроков "сливочных" начинает терять уверенность в происходящем, а руководство мадридского клуба не понимает тактические решения наставника. В частности, боссам не нравятся замены по ходу матчей и попытки угодить отдельным футболистам.

В "Реале" рассчитывают, что Арбелоа сможет завоевать титул и сохранить свой пост. Однако в случае неудачи в игре с "Бенфикой" не исключено расторжение контракта с 43-летним тренером. При этом руководство не хотело бы идти на такой шаг, поскольку на данный момент не видит подходящей замены, а февраль считается слишком ранним сроком для назначения уже третьего наставника за сезон.

İdman.Biz

