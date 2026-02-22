22 Февраля 2026
RU

Ла Лига расследует поведение фанатов "Осасуны", желавших смерти Винисиусу

Мировой футбол
Новости
22 Февраля 2026 12:16
32
Ла Лига расследует поведение фанатов "Осасуны", желавших смерти Винисиусу

Ла Лига намерена провести расследование после матча 25-го тура между "Осасуной" и мадридским "Реалом", завершившегося победой команды из Памплоны со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, организация проанализирует видеозаписи встречи, на которых, предположительно, болельщики "Осасуны" скандировали в адрес Винисиуса Жуниора фразу "Винисиус, умри".

Отмечается, что во время игры фанаты также выкрикивали в адрес бразильца "Винисиус, пляжный мяч" - намек на то, что он не получил "Золотой мяч" 2024 года, а также использовали оскорбительные выражения.

Несмотря на давление трибун, на 73-й минуте Винисиус отметился забитым мячом. В текущем сезоне Примеры он провел 24 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал, как остановить Месси
14:59
Мировой футбол

Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал, как остановить Месси

Калифорнийцы разгромили "Интер Майами"

"Реал" планирует вернуть трех игроков
14:30
Мировой футбол

"Реал" планирует вернуть трех игроков

В списке - Рамон, Пас и Чема Андрес

"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух игроков "Ньюкасла"
13:59
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух игроков "Ньюкасла"

Английский гранд может выйти на переговоры летом

"Реал" может уволить Арбелоа после матча с "Бенфикой"
12:59
Мировой футбол

"Реал" может уволить Арбелоа после матча с "Бенфикой"

Ответная игра Лиги чемпионов может стать определяющей для тренера мадридцев

Гвардиола высказался о гонке с "Арсеналом": "У меня есть предчувствие"
11:15
Мировой футбол

Гвардиола высказался о гонке с "Арсеналом": "У меня есть предчувствие"

"Манчестер Сити" сократил отставание до двух очков после победы над "Ньюкаслом"
Защитник "Челси" выложил расистские сообщения после матча с "Бернли"
10:32
Мировой футбол

Защитник "Челси" выложил расистские сообщения после матча с "Бернли"

Фофан столкнулся с оскорблениями в соцсетях после удаления

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"