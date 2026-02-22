Ла Лига расследует поведение фанатов "Осасуны", желавших смерти Винисиусу

Ла Лига намерена провести расследование после матча 25-го тура между "Осасуной" и мадридским "Реалом", завершившегося победой команды из Памплоны со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, организация проанализирует видеозаписи встречи, на которых, предположительно, болельщики "Осасуны" скандировали в адрес Винисиуса Жуниора фразу "Винисиус, умри".

Отмечается, что во время игры фанаты также выкрикивали в адрес бразильца "Винисиус, пляжный мяч" - намек на то, что он не получил "Золотой мяч" 2024 года, а также использовали оскорбительные выражения.

Несмотря на давление трибун, на 73-й минуте Винисиус отметился забитым мячом. В текущем сезоне Примеры он провел 24 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.