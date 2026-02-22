22 Февраля 2026
Арбелоа: "Перед вторым голом было нарушение правил"

22 Февраля 2026 07:14
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал результат матча 25-го тура Ла Лиги с "Осасуной". Столичная команда уступила со счетом 1:2.

"Судя по тому, что я видел, перед вторым голом, возможно, было нарушение правил. Два очень непростых решения об офсайде — не в нашу пользу.

Мы играли не лучшим образом, нужно действовать намного лучше и интенсивнее. Нелегко делать это, играя в середине и конце недели, но это то, чего от нас ждут. Это "Реал" Мадрид. Я знал, что будет сложно, и не ошибался. Никому не нравится проигрывать, особенно нам. Это будет длинный сезон, как я говорил, он еще даже не начался. И по-прежнему так считаю.

В первом тайме мы контролировали игру, но нам недоставало скорости. Когда соперник глубоко обороняется, надо быстрее перемещать мяч. Надо создавать моменты с обоих флангов, а нас тянуло налево — это естественно, но так против нас легче защищаться.

Надеюсь, что это поражение ничего не означает, потому что через четыре дня нам предстоит битва за выживание (в Лиге чемпионов — прим. ред.). Команда показывает свою силу тогда, когда тяжело. Для сомнений места нет. Я верю в команду. Нам нужна стабильность. Мы будем продолжать работать и выжимать из каждого игрока все самое лучшее, потому что они все нам нужны", — приводит слова Арбелоа İdman.Biz со ссылкой на AS.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский "Реал" набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Осасуна" располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.

İdman.Biz
