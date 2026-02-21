"Бенфика" установила виновных по делу расистских оскорблений фанатов

Футбольный клуб "Бенфика" установила личности болельщиков, проявивших расистское поведение в гостевом матче с "Бенфикой" (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, клуб проанализировал видеоматериалы игры и идентифицировал фанатов, причастных к инцидентам.

"Бенфика" проверяет, являются ли эти болельщики членами клуба. В случае подтверждения клуб начнет внутреннее дисциплинарное производство, которое может завершиться их исключением.

Отметим, что инцидент произошел на фоне эпизода с участием форварда "Бенфики" Джанлуки Престианни, которого УЕФА проверяет по делу о предполагаемых расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Напомним, матч был прерван, а на стадионе возникла напряженная обстановка. Позже зафиксировали и оскорбления, звучавшие с трибун в адрес бразильского футболиста.