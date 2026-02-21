Арбелоа о расизме против Винисиуса: "Ничто это не оправдывает"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа перед матчем 25-го тура Ла Лиги против "Осасуны" прокомментировал расистский эпизод в отношении футболиста Винисиуса Жуниора, а также состояние команды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Реала"

"Вини был расстроен, как и все мы. Его особенно возмутило произошедшее. Это расистский акт, которому нет места ни в спорте, ни в обществе. У нас есть возможность не оставлять это без реакции и продолжать бороться с расизмом. Это недопустимая ситуация, которую мы не хотим видеть снова", - отметил Арбелоа.

Специалист подчеркнул, что команда поддерживает игрока и выступает против подобных проявлений.

"Ничто, абсолютно ничто не оправдывает расистский акт. Мы будем защищать партнера и выступать против этого. Самое важное — видеть команду сплоченной, защищающей партнера и борющейся вместе", - сказал он.

Говоря о матче с "Осасуной", Арбелоа отметил, что соперник находится в хорошей форме: "Они два месяца не проигрывают дома. Это команда в отличной форме, мы знаем, насколько сложно играть на их стадионе. Мы понимаем уровень соперника и готовимся максимально серьезно, потому что три очка очень важны".

Тренер "сливочных" также рассказал о состоянии команды, отметив, что колено Килиана Мбаппе постепенно восстанавливается, а сама команда заметно прибавила в последние недели.

"Команда растет. Мы хотим продолжать работать и прогрессировать. Чтобы побеждать, нужно быть на сто процентов готовыми", - подчеркнул он.