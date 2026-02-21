Луиш Фигу: "Мне не нравится сравнивать Месси и Роналду"

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал сравнения Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист подчеркнул, что оба игрока вписали свои имена в историю футбола и не нуждаются в прямом сопоставлении.

"Мне не нравится сравнивать. Оба вошли в историю футбола, поэтому не вижу необходимости противопоставлять их. У каждого есть свои уникальные качества", - сказал Фигу.

Он добавил, что считает некорректным сравнивать игроков разных эпох.

"Я не могу сравнивать Месси с Марадоной, а Роналду - с Эйсебио. Это футболисты с разными качествами, которые выступали в разные периоды. Я предпочитаю просто наслаждаться теми великолепными моментами, которые они нам подарили", - отметил Фигу.