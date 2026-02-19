20 Февраля 2026
RU

Арне Слот об Исаке: "Мы еще не видели его лучшую версию"

Мировой футбол
Новости
19 Февраля 2026 17:11
35
Арне Слот об Исаке: "Мы еще не видели его лучшую версию"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что команда пока не увидела лучшую версию нападающего Александера Исака, сообщает İdman.Biz.

Нидерландский специалист отметил, что футболист еще не раскрыл свой полный потенциал.

"К сожалению, ни мы, ни он сам пока не увидели лучшего Александера Исака. Думаю, это произойдет в следующем сезоне", - сказал Слот.

Тренер также не стал называть точные сроки возвращения игрока.

"Не будем устанавливать временные рамки. Но если все пойдет по плану, в этом сезоне он будет доступен команде", - отметил он.

Отметим, что Исак находится на финальной стадии реабилитации после перелома малоберцовой кости и операции на голеностопе, полученных в декабре. Ожидается, что он сможет вернуться к тренировкам с командой в конце марта - начале апреля, после чего потребуется время для набора игровой формы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии
03:20
Мировой футбол

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года
Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО
02:15
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф ЛЕ
ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни
00:22
Мировой футбол

ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

В определенный момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой
"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги
19 Февраля 23:02
Мировой футбол

"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги

В 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей
Обнародована символическая команда недели ЛЧ
19 Февраля 22:26
Мировой футбол

Обнародована символическая команда недели ЛЧ

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште
ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа
19 Февраля 21:50
Мировой футбол

ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

Строительство каждого стадиона обойдется в 50 тысяч долларов

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе