Арне Слот об Исаке: "Мы еще не видели его лучшую версию"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что команда пока не увидела лучшую версию нападающего Александера Исака, сообщает İdman.Biz.

Нидерландский специалист отметил, что футболист еще не раскрыл свой полный потенциал.

"К сожалению, ни мы, ни он сам пока не увидели лучшего Александера Исака. Думаю, это произойдет в следующем сезоне", - сказал Слот.

Тренер также не стал называть точные сроки возвращения игрока.

"Не будем устанавливать временные рамки. Но если все пойдет по плану, в этом сезоне он будет доступен команде", - отметил он.

Отметим, что Исак находится на финальной стадии реабилитации после перелома малоберцовой кости и операции на голеностопе, полученных в декабре. Ожидается, что он сможет вернуться к тренировкам с командой в конце марта - начале апреля, после чего потребуется время для набора игровой формы.