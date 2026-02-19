Эдди Хау повторил национальный рекорд в Лиге чемпионов

Победа "Ньюкасла" над "Карабахом" со счетом 6:1 в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стала для главного тренера команды Эдди Хау пятой в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, этот показатель соответствует лучшему результату среди английских тренеров за один сезон Лиги чемпионов.

В настоящее время Хау делит первое место с двумя специалистами. Ранее пять побед за сезон одерживали Бобби Робсон во главе того же "Ньюкасла" в кампании 2002/03 и Грэм Поттер в сезоне 2022/23 с "Челси".

Следующая победа позволит Хау установить новый рекорд среди английских тренеров в турнире.