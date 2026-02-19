Роналду попросил снизить нагрузку в "Аль-Насре"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к главному тренеру Жорже Жезушу с просьбой реже задействовать его в матчах Лиги чемпионов АФК.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на 365Scores Arabic, 41-летний футболист хочет принимать участие в основном в ключевых встречах турнира, чтобы избежать лишней нагрузки и подойти к решающим стадиям и чемпионату мира в оптимальной форме.

В нынешнем сезоне Роналду забил 19 голов в 23 матчах за "Аль-Наср" и занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.