Эндрик поддержал Винисиуса после скандала

Нападающий "Лиона" Эндрик, арендованный у "Реала", поддержал Винисиуса Жуниора после событий в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

Как передает İdman.Biz, бразилец написал: "Вини, не останавливайся и никогда не теряй свою очаровательную улыбку, брат. Всегда с тобой при любых обстоятельствах. Продолжай танцевать".

Напомним, после забитого мяча Винисиус пожаловался арбитру на расистские оскорбления со стороны игрока "Бенфики" Джанлуки Престианни. Встреча завершилась победой "Реала" со счетом 1:0.