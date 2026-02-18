Форвард "Боруссии" вышел в лидеры Лиги чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси стал самым результативным футболистом Лиги чемпионов УЕФА по сумме голов и передач с начала прошлого сезона.

Как сообщает İdman.Biz, на счету нападающего дортмундской "Боруссии" 24 результативных действия - больше, чем у любого другого игрока турнира за этот период. Гвинеец забил 17 мячей и отдал семь голевых передач.

Напомним, что в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" обыграла "Аталанту" со счетом 2:0 на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Уже на 3-й минуте встречи Гирасси открыл счет и положил начало победе своей команды.