Ночной блок Лиги чемпионов: "Интер" и "Атлетико" ждут выездные испытания

Сегодня в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоятся очередные встречи с участием ведущих клубов Европы.

Как сообщает İdman.Biz, в 21:45 в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет матч "Карабах" - "Ньюкасл".

Позднее, в 23:59, запланированы еще три поединка:

23:59 "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Интер" (Италия)

23:59 "Брюгге" (Бельгия) - "Атлетико" (Испания)

23:59 "Олимпиакос" (Греция) - "Байер" (Германия)

Накануне "Галатасарай" (Турция) разгромил "Ювентус" (Италия) - 5:2, "Реал" (Испания) обыграл "Бенфику" (Португалия) - 1:0, ПСЖ (Франция) победил "Монако" (Франция) - 3:2, а "Боруссия" Дортмунд (Германия) взяла верх над "Аталантой" (Италия) - 2:0.