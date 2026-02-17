17 Февраля 2026
"Жирона" вырвала победу у "Барселоны" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
17 Февраля 2026 02:00
37
"Жирона" вырвала победу у "Барселоны" - ВИДЕО

В 24-м туре чемпионата Испании "Жирона" дома обыграла "Барселону" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, еще до перерыва Ламин Ямаль не реализовал пенальти, пробив в штангу. Во втором тайме Пау Кубарси на 59-й минуте вывел гостей вперед, однако уже через три минуты Тома Лемар сравнял счет.

Победный мяч на 87-й минуте забил Фран Бельтран. В концовке встречи хозяева остались в меньшинстве - на 90+9-й минуте был удален Хоэль Рока.

После матча "Жирона" с 29 очками занимает 12-е место в таблице, "Барселона" с 58 баллами остается второй. В следующем туре "Жирона" сыграет с "Алавесом", а "Барселона" примет "Леванте".

İdman.Biz
