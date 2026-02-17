Ямаль впервые не забил пенальти в карьере

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль впервые в профессиональной карьере не реализовал пенальти.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло в матче 24-го тура Ла Лиги против "Жироны". До этого футболист безошибочно исполнял удары с точки как за каталонский клуб, так и за сборную Испании.

В текущем сезоне Ямаль провел 31 матч за "Барселону", забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

После 24 туров каталонцы с 58 очками занимают второе место в чемпионате Испании. В следующем туре команда примет "Леванте".