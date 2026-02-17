Голкипер "Астон Виллы" - лучший в АПЛ по проценту спасений

Вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес показывает лучшую статистику по проценту спасений в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, показатель аргентинца составляет 77% - это лучший результат среди всех голкиперов чемпионата.

В нынешнем сезоне Мартинес провел 28 официальных матчей за клуб, из них 22 в Премьер-лиге, в которых пропустил всего 19 мячей.

"Астон Вилла" продолжает держаться в числе лидеров турнира: команда занимает третье место в таблице, набрав 50 очков.