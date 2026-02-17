17 Февраля 2026
ФИФА тревожит слабый интерес к ЧМ-2026

17 Февраля 2026 01:50
ФИФА тревожит слабый интерес к ЧМ-2026

Международная федерация футбола обеспокоена низким уровнем ажиотажа вокруг чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, в организации не могут объяснить причины слабого интереса к турниру, несмотря на расширение числа участников до 48 сборных.

По информации источника, на данный момент остается большое количество непроданных билетов, что вызывает вопросы у руководства ФИФА за несколько месяцев до старта соревнования.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
