ФИФА тревожит слабый интерес к ЧМ-2026

Международная федерация футбола обеспокоена низким уровнем ажиотажа вокруг чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, в организации не могут объяснить причины слабого интереса к турниру, несмотря на расширение числа участников до 48 сборных.

По информации источника, на данный момент остается большое количество непроданных билетов, что вызывает вопросы у руководства ФИФА за несколько месяцев до старта соревнования.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.