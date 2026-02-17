17 Февраля 2026
Моуринью высказался о возможном возвращении в "Реал"

17 Февраля 2026 01:33
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, специалист отметил, что сейчас не рассматривает такой вариант, несмотря на наличие пункта в контракте, позволяющего досрочное расторжение.

"Реальность такова, что у меня есть еще один год в "Бенфике", и этот пункт контракта легко может быть расторгнут обеими сторонами. Сейчас у меня нет никаких вариантов с "Реалом". Мне бы хотелось выбить "Реал" из турнира и чтобы Альваро Арбелоа выиграл чемпионат и многое другое с "Мадридом", он отличный парень и заслуживает этого", - заявил Моуринью.

Первый стыковой матч Лиги чемпионов пройдет 17 февраля в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".

İdman.Biz
