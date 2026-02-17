Ямаль не реализовал пенальти в матче "Жирона" - "Барселона" - ВИДЕО

В матче 24-го тура Ла Лиги "Барселона" на выезде играет с "Жироной".

Как сообщает İdman.Biz, на 45+3-й минуте полузащитник каталонцев Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти - мяч угодил в штангу. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Встреча проходит на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне, главным арбитром назначен Сесар Сото Градо.

После 23 туров "Барселона" с 58 очками занимает второе место в чемпионате Испании, а "Жирона" с 26 баллами идет 13-й.

В следующем туре "Жирона" сыграет на выезде с "Алавесом", а "Барселона" примет "Леванте".