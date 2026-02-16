17 Февраля 2026
RU

Клопп отклонил предложения "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Мировой футбол
Новости
16 Февраля 2026 23:59
4
Клопп отклонил предложения "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует возобновлять клубную карьеру в Англии, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, агент специалиста Марк Косицке рассказал, что немец получал предложения от "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако сразу дал понять, что не будет работать ни в одном другом английском клубе.

"До прихода в Red Bull Юрген мог возглавить сборные США или Англии, возможно и Германию, если бы там не было Юлиана Нагельсмана. Запросы делали даже "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но он четко заявил, что не будет тренировать другой клуб в Англии. При этом интерес к нему не прекращается", - отметил Косицке.

Юрген Клопп проработал в "Ливерпуле" девять лет (с октября 2015 года по январь 2024 года). За это время "Ливерпуль" выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА трижды: в 2018, 2019 и 2022 годах. В сезоне-2018/2019 команда Клоппа заняла второе место в Премьер-лиге, набрав 97 очков - третий по величине показатель в истории высшего дивизиона Англии и самый большой показатель для команды, не взявшей титул.

Также немец выиграл Суперкубок УЕФА и первый для "Ливерпуля" клубный чемпионат мира ФИФА, а затем завоевал первый для английского клуба титул чемпиона Премьер-лиги.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Луис Энрике: "Хочу увидеть лучшую версию "ПСЖ"
16 Февраля 23:26
Мировой футбол

Луис Энрике: "Хочу увидеть лучшую версию "ПСЖ"

Тренер парижан настроен на сложный матч с "Монако"

Арбелоа определился со стартом Трента на матч с "Бенфикой"
16 Февраля 22:55
Мировой футбол

Арбелоа определился со стартом Трента на матч с "Бенфикой"

Англичанин выйдет в основе после возвращения из травмы

Моуринью хочет выбить "Реал" из Лиги чемпионов
16 Февраля 22:15
Мировой футбол

Моуринью хочет выбить "Реал" из Лиги чемпионов

Тренер "Бенфики" при этом пожелал мадридцам победы в Ла Лиге

"МЮ" замахнулся на лидера "Ливерпуля"
16 Февраля 19:59
Мировой футбол

"МЮ" замахнулся на лидера "Ливерпуля"

Клуб изучает возможность трансфера полузащитника "Ливерпуля"

Алессандро Бастони и его жена подверглись оскорблениям и угрозам после матча с "Ювентусом"
16 Февраля 18:25
Мировой футбол

Алессандро Бастони и его жена подверглись оскорблениям и угрозам после матча с "Ювентусом"

В "Интере" поддержали защитника на фоне скандала
Винисиус об Анчелотти: "Он изменил сборную Бразилии"
16 Февраля 16:48
Мировой футбол

Винисиус об Анчелотти: "Он изменил сборную Бразилии"

Форвард "Реала" высоко оценил работу итальянского специалиста

Самое читаемое

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15 Февраля 16:23
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 20-го тура прошел в Евлахе