Клопп отклонил предложения "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует возобновлять клубную карьеру в Англии, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, агент специалиста Марк Косицке рассказал, что немец получал предложения от "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако сразу дал понять, что не будет работать ни в одном другом английском клубе.

"До прихода в Red Bull Юрген мог возглавить сборные США или Англии, возможно и Германию, если бы там не было Юлиана Нагельсмана. Запросы делали даже "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но он четко заявил, что не будет тренировать другой клуб в Англии. При этом интерес к нему не прекращается", - отметил Косицке.

Юрген Клопп проработал в "Ливерпуле" девять лет (с октября 2015 года по январь 2024 года). За это время "Ливерпуль" выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА трижды: в 2018, 2019 и 2022 годах. В сезоне-2018/2019 команда Клоппа заняла второе место в Премьер-лиге, набрав 97 очков - третий по величине показатель в истории высшего дивизиона Англии и самый большой показатель для команды, не взявшей титул.

Также немец выиграл Суперкубок УЕФА и первый для "Ливерпуля" клубный чемпионат мира ФИФА, а затем завоевал первый для английского клуба титул чемпиона Премьер-лиги.