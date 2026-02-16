17 Февраля 2026
Луис Энрике: "Хочу увидеть лучшую версию "ПСЖ"

16 Февраля 2026 23:26
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от противостояния с "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, испанец рассчитывает на сильную игру своей команды.

"Я хочу увидеть лучшую версию "ПСЖ". Мы уже показывали ее в прошлом сезоне, когда проиграли первый матч "Ливерпулю", а затем переломили ход противостояния в ответной встрече", - сказал на пресс-конференции тренер.

При этом наставник отметил, что у команды были проблемы с реализацией моментов в прошлом и начале текущего сезона.

Энрике выразил уверенность в футболистах, однако подчеркнул, что матч против "Монако" будет непростым.

İdman.Biz
