Винисиус: "Моуринью изменил историю "Реала"

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о Жозе Моуринью накануне противостояния с "Бенфикой" в плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на AS, бразилец отметил вклад португальского специалиста в развитие мадридского клуба.

"Видел ли я, как играл "Реал" при Моуринью? Конечно. Жозе изменил историю клуба", - сказал Винисиус.

Напомним, Моуринью возглавлял "Реал" в 2010-2013 годах. Первый матч пройдет во вторник в Лиссабоне, ответная встреча состоится 25 февраля в Испании.