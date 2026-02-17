20 Февраля 2026
RU

Винисиус: "Моуринью изменил историю "Реала"

Мировой футбол
Новости
17 Февраля 2026 06:11
38
Винисиус: "Моуринью изменил историю "Реала"

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о Жозе Моуринью накануне противостояния с "Бенфикой" в плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на AS, бразилец отметил вклад португальского специалиста в развитие мадридского клуба.

"Видел ли я, как играл "Реал" при Моуринью? Конечно. Жозе изменил историю клуба", - сказал Винисиус.

Напомним, Моуринью возглавлял "Реал" в 2010-2013 годах. Первый матч пройдет во вторник в Лиссабоне, ответная встреча состоится 25 февраля в Испании.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии
03:20
Мировой футбол

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года
Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО
02:15
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф ЛЕ
ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни
00:22
Мировой футбол

ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

В определенный момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой
"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги
19 Февраля 23:02
Мировой футбол

"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги

В 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей
Обнародована символическая команда недели ЛЧ
19 Февраля 22:26
Мировой футбол

Обнародована символическая команда недели ЛЧ

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште
ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа
19 Февраля 21:50
Мировой футбол

ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

Строительство каждого стадиона обойдется в 50 тысяч долларов

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе