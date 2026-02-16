16 Февраля 2026
Моуринью хочет выбить "Реал" из Лиги чемпионов

16 Февраля 2026 22:15
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью высказался перед противостоянием с "Реалом" в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, португальский специалист признался, что рассчитывает пройти мадридцев, но желает им успеха во внутреннем чемпионате.

"Мне бы очень хотелось выбить "Реал" из Лиги чемпионов, а затем, чтобы Арбелоа выиграл чемпионат Испании и добился еще большего. Он отличный парень и заслуживает этого", - сказал Моуриньо.

Первый матч между "Бенфикой" и "Реалом" состоится в Лиссабоне 17 февраля. Ранее, в конце января, лиссабонцы на своем поле обыграли мадридский клуб со счетом 4:2 и вышли в плей-офф, а победный гол тогда забил вратарь Анатолий Трубин.

