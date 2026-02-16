16 Февраля 2026
Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку

Мировой футбол
16 Февраля 2026 09:15
Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку

Руководство "Ливерпуля" может отправить в отставку Арне Слота, если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов УЕФА сезона-2026/27 или завершит текущую кампанию без завоеванных трофеев.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скира, одним из основных претендентов на замену нидерландскому специалисту называется Хаби Алонсо, который пользуется высоким доверием у руководства мерсисайдского клуба.

Напомним, что на данный момент команда идет на шестом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ) с 42 очками в активе.

İdman.Biz
