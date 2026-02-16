Матео Ковачичу поступили предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, хорватский футболист получил несколько предложений из Саудовской Про-лиги. При этом даже в случае ухода из английского клуба он отдает приоритет варианту с продолжением выступлений в Европе.

По имеющейся информации, представители "Милана" и "Ювентуса" также провели переговоры с окружением игрока.

Отметим, что ранее Ковачич выступал в Серии А за "Интер". В текущем сезоне 31-летний хавбек из-за травм принял участие лишь в двух матчах во всех турнирах. Его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года.