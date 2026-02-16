16 Февраля 2026
RU

Азар заявил, что Дембеле недооценивали в Премьер-лиге

Мировой футбол
Новости
16 Февраля 2026 11:23
10
Азар заявил, что Дембеле недооценивали в Премьер-лиге

Бывший игрок сборной Бельгии и клубов "Челси" и "Реал" Эден Азар заявил, что Муса Дембеле не получил должного признания за свою карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Азара, Дембеле был одним из сильнейших полузащитников своего поколения, однако его вклад не всегда получал широкую огласку.

"Я всегда считал Мусу Дембеле одним из лучших полузащитников своего поколения. О нем не так много говорили, потому что он редко забивал. Но болельщики Премьер-лиги знают, что он был футболистом топ-уровня", - сказал Азар.

Отметим, что Дембеле выступал в Англии за "Тоттенхэм" и "Фулхэм", где запомнился техникой и контролем мяча. Азар и Дембеле на протяжении многих лет играли вместе за сборную Бельгии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лионель Скалони готовит персональный план против Ламина Ямаля в Финалиссиме
11:08
Мировой футбол

Лионель Скалони готовит персональный план против Ламина Ямаля в Финалиссиме

Скалони намерен нейтрализовать вингера Испании за счет подстраховки на фланге

Винисиус признался, что многому научился у Бензема
10:40
Мировой футбол

Винисиус признался, что многому научился у Бензема

Бразилец вспомнил Лигу чемпионов и партнеров по "Реалу"
Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве
10:10
Мировой футбол

Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве

Бывший партнер по "Спортингу" и "Манчестер Юнайтед" рассказал о ранних годах форварда
Матео Ковачичу поступили предложения из Саудовской Аравии
09:30
Мировой футбол

Матео Ковачичу поступили предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник "Манчестер Сити" рассматривает варианты продолжения карьеры
Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку
09:15
Мировой футбол

Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку

Уже известен основной претендент на замену нидерландскому специалисту
Собослаи отреагировал на сравнение с Джеррардом
07:10
Мировой футбол

Собослаи отреагировал на сравнение с Джеррардом

В текущем сезоне Собо принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь