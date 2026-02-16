Азар заявил, что Дембеле недооценивали в Премьер-лиге

Бывший игрок сборной Бельгии и клубов "Челси" и "Реал" Эден Азар заявил, что Муса Дембеле не получил должного признания за свою карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Азара, Дембеле был одним из сильнейших полузащитников своего поколения, однако его вклад не всегда получал широкую огласку.

"Я всегда считал Мусу Дембеле одним из лучших полузащитников своего поколения. О нем не так много говорили, потому что он редко забивал. Но болельщики Премьер-лиги знают, что он был футболистом топ-уровня", - сказал Азар.

Отметим, что Дембеле выступал в Англии за "Тоттенхэм" и "Фулхэм", где запомнился техникой и контролем мяча. Азар и Дембеле на протяжении многих лет играли вместе за сборную Бельгии.