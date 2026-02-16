16 Февраля 2026
Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве

16 Февраля 2026 10:10
Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве

Бывший футболист "Спортинга" и "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани поделился воспоминаниями о детстве Криштиану Роналду, с которым он прошел академию лиссабонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FourFourTwo, Нани отметил, что они росли в небогатых семьях и рано поняли, что футбол может стать для них единственным шансом изменить жизнь. По его словам, уже тогда Роналду отличался одержимостью игрой и стремлением быть лучшим.

"Мы мечтали и стремились однажды стать профессиональными футболистами. Но понимали, что пока этого не добьемся, все останется лишь мечтой. В какой-то момент события начали развиваться очень быстро - появились возможности проявить себя, и мы ими воспользовались. Самоотдача, которую мы показывали еще в юности, сыграла решающую роль", - сказал Нани.

Он подчеркнул, что будущий пятикратный обладатель "Золотого мяча" выделялся даже среди талантливых сверстников: "Даже ребенком он отличался от остальных. Криштиану всегда точно знал, к чему идет. Он жил футболом с огромной страстью - мог заплакать после поражения или если что-то не получалось. Это показывало, насколько он предан игре и с какой интенсивностью к ней относится", - отметил Нани.

