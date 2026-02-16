Собослаи отреагировал на сравнение с Джеррардом

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи отреагировал на сравнение себя с легендой мерсисайдцев Стивеном Джеррардом.

"Я не провожу сезон на уровне Стивена Джеррарда. Он был легендой клуба, но я стараюсь писать свою собственную историю. Стараюсь выкладываться в каждой игре по максимуму и надеюсь, что мы сможем пройти весь путь до конца", – приводит слова Собослаи İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Собослаи принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 85 млн.

Стивен Джеррард завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Англичанин занимает третье место по количеству матчей за «Ливерпуль» в истории клуба, выходя на поле 710 раз. В этих встречах хавбек забил 186 голов и сделал 156 ассистов.