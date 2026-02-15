15 Февраля 2026
Серия А: "Сассуоло" за минуту перевернул матч с "Удинезе"

15 Февраля 2026 17:36
17
В 25-м туре Серии А "Удинезе" принимал "Сассуоло".

Как сообщает İdman.Biz, хозяева открыли счет уже на 10-й минуте - после передачи Юргена Эккеленкам отличился Умар Соле. После перерыва "Сассуоло" сумел быстро изменить ход встречи: сначала Арман Лорьенте сравнял счет, а в следующей атаке Андреа Пинамонти головой замкнул подачу Улиссеса Гарсии и вывел гостей вперед - 2:1.

"Удинезе" ответил голом Николо Бертолы после углового, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой. По итогам встречи у обеих команд стало по 32 очка, они делят девятое место в таблице.

