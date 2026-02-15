Флик отреагировал на жалобу "Барселоны" на судейство

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение клуба подать жалобу на работу арбитров после полуфинального матча Кубка Испании с "Атлетико" (0:4).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, специалист отметил, что ошибки являются частью футбола и важно стремиться к прогрессу: "Есть ситуации, которые я не могу изменить. Все мы люди и можем ошибаться. Важно постоянно совершенствоваться - это касается команды, тренерского штаба и судей".

По словам наставника, ключевым фактором остается нейтралитет: "Ошибки случаются, но главное - продолжать работать над улучшением".