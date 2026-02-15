"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 95 млн евро за форварда "Атлетика"

Форвард сборной Испании Нико Уильямс может покинуть "Атлетик" Бильбао в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" готовы активировать пункт выкупа, прописанный в контракте футболиста, который составляет 95 миллионов евро.

Отмечается, что одним из факторов возможного трансфера является нежелание клуба из Бильбао выплачивать игроку зарплату около 195 тысяч евро в неделю в случае непопадания в еврокубки. В настоящее время команда занимает 11-е место в чемпионате Испании.

Также сообщается, что "Барселона" не намерена предпринимать новых попыток подписать игрока после событий прошлого лета.