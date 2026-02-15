15 Февраля 2026
RU

"Интер Майами" стал самым дорогим клубом MLC

Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2026 14:59
14
"Интер Майами" стал самым дорогим клубом MLC

Американский журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг стоимости клубов MLS.

Как передает İdman.Biz, первое место занял "Интер Майами", оцененный в 1,35 млрд долларов. Значительную роль в росте коммерческих показателей сыграл переход Лионеля Месси: клуб увеличил продажи билетов, расширил спонсорские контракты и начал прибыльные международные турне.

Доходы команды выросли почти в четыре раза: с 56 миллионов долларов в 2022 году до 200 миллионов долларов по итогам прошлого сезона. Контракт аргентинца продлен до конца сезона 2028 года, а дополнительный рост прибыли ожидается после переезда на новый стадион "Майами Фридом Парк" вместимостью 25 000 зрителей.

Топ-10 самых дорогих клубов MLC по версии Forbes:

1. "Интер Майами" - 1,35 млрд долларов
2. "Лос-Анджелес" -1,32 млрд долларов
3. "Лос-Анджелес Гэлакси" - 1,08 долларов
4. "Нью-Йорк Сити" 1,02 млрд долларов
5. "Атланта Юнайтед" - 1 млрд долларов
6. "Сиэтл Саундерс" - 860 млн долларов
7. "Остин" - 855 млн долларов
8. "Коламбус Крю" - 805 млн долларов
9. "Цинциннати" - 800 млн долларов
10. "Сан-Диего" - 795 млн долларов

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 95 млн евро за форварда "Атлетика"
15:14
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 95 млн евро за форварда "Атлетика"

Английские клубы намерены активировать пункт выкупа

"Реал" чаще всех в Европе бьет пенальти в сезоне
14:15
Мировой футбол

"Реал" чаще всех в Европе бьет пенальти в сезоне

Мадридцы с отрывом опережают клубы топ-лиг

Бекхэм хочет объединить Месси и Роналду
13:42
Мировой футбол

Бекхэм хочет объединить Месси и Роналду

MLS может получить самый громкий трансфер в истории
"Ливерпуль" может перехватить защитника у "Реала"
13:30
Мировой футбол

"Ливерпуль" может перехватить защитника у "Реала"

Англичане готовы предложить 50 млн евро за игрока "Боруссии"
Назван рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Европы
12:29
Мировой футбол

Назван рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Европы

В топ-5 вошли Мбаппе и Винисиус из "Реала"
"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"
11:59
Мировой футбол

"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"

Келли может стать целью английских клубов летом

Самое читаемое

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR