"Интер Майами" стал самым дорогим клубом MLC

Американский журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг стоимости клубов MLS.

Как передает İdman.Biz, первое место занял "Интер Майами", оцененный в 1,35 млрд долларов. Значительную роль в росте коммерческих показателей сыграл переход Лионеля Месси: клуб увеличил продажи билетов, расширил спонсорские контракты и начал прибыльные международные турне.

Доходы команды выросли почти в четыре раза: с 56 миллионов долларов в 2022 году до 200 миллионов долларов по итогам прошлого сезона. Контракт аргентинца продлен до конца сезона 2028 года, а дополнительный рост прибыли ожидается после переезда на новый стадион "Майами Фридом Парк" вместимостью 25 000 зрителей.

Топ-10 самых дорогих клубов MLC по версии Forbes:

1. "Интер Майами" - 1,35 млрд долларов

2. "Лос-Анджелес" -1,32 млрд долларов

3. "Лос-Анджелес Гэлакси" - 1,08 долларов

4. "Нью-Йорк Сити" 1,02 млрд долларов

5. "Атланта Юнайтед" - 1 млрд долларов

6. "Сиэтл Саундерс" - 860 млн долларов

7. "Остин" - 855 млн долларов

8. "Коламбус Крю" - 805 млн долларов

9. "Цинциннати" - 800 млн долларов

10. "Сан-Диего" - 795 млн долларов