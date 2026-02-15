"Интер Майами" стал самым дорогим клубом MLC

Американский журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг стоимости клубов MLS.
Как передает İdman.Biz, первое место занял "Интер Майами", оцененный в 1,35 млрд долларов. Значительную роль в росте коммерческих показателей сыграл переход Лионеля Месси: клуб увеличил продажи билетов, расширил спонсорские контракты и начал прибыльные международные турне.
Доходы команды выросли почти в четыре раза: с 56 миллионов долларов в 2022 году до 200 миллионов долларов по итогам прошлого сезона. Контракт аргентинца продлен до конца сезона 2028 года, а дополнительный рост прибыли ожидается после переезда на новый стадион "Майами Фридом Парк" вместимостью 25 000 зрителей.
Топ-10 самых дорогих клубов MLC по версии Forbes:
1. "Интер Майами" - 1,35 млрд долларов
2. "Лос-Анджелес" -1,32 млрд долларов
3. "Лос-Анджелес Гэлакси" - 1,08 долларов
4. "Нью-Йорк Сити" 1,02 млрд долларов
5. "Атланта Юнайтед" - 1 млрд долларов
6. "Сиэтл Саундерс" - 860 млн долларов
7. "Остин" - 855 млн долларов
8. "Коламбус Крю" - 805 млн долларов
9. "Цинциннати" - 800 млн долларов
10. "Сан-Диего" - 795 млн долларов