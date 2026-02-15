"Реал" чаще всех в Европе бьет пенальти в сезоне

Мадридский "Реал" стал лидером среди клубов пяти ведущих чемпионатов Европы по количеству заработанных пенальти в сезоне-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, в пользу "сливочных" уже назначено 13 одиннадцатиметровых. Два из них были назначены в матче 24-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад" (4:1).

Ближайшим преследователем является "Бавария" с девятью пенальти. Далее идут "Майнц", "Брентфорд" и "Брест", у которых по восемь.

После 24 туров "Реал" лидирует и в чемпионате Испании, набрав 60 очков и опережая "Барселону" на два балла, при этом у каталонцев есть матч в запасе.