15 Февраля 2026
RU

"Ливерпуль" может перехватить защитника у "Реала"

Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2026 13:30
8
"Ливерпуль" может перехватить защитника у "Реала"

Футбольный клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербеку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, немецкий клуб готов рассмотреть продажу футболиста после его отказа продлевать контракт. Английская команда планирует сделать предложение в размере около 50 млн евро уже в летнее трансферное окно.

Отмечается, что на игрока также претендует мадридский "Реал".

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бекхэм хочет объединить Месси и Роналду
13:42
Мировой футбол

Бекхэм хочет объединить Месси и Роналду

MLS может получить самый громкий трансфер в истории
Назван рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Европы
12:29
Мировой футбол

Назван рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Европы

В топ-5 вошли Мбаппе и Винисиус из "Реала"
"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"
11:59
Мировой футбол

"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"

Келли может стать целью английских клубов летом
Слот объяснил спад результативности Салаха
11:35
Мировой футбол

Слот объяснил спад результативности Салаха

Тренер "Ливерпуля" назвал несколько причин снижения показателей

"МЮ" поборется с "Арсеналом" за форварда "Брентфорда"
10:59
Мировой футбол

"МЮ" поборется с "Арсеналом" за форварда "Брентфорда"

Клубы следят за одним из лучших бомбардиров АПЛ

"Бавария" заинтересовалась нападающим "Галатасарая"
10:29
Мировой футбол

"Бавария" заинтересовалась нападающим "Галатасарая"

Мюнхенцы рассматривают Осимхена как усиление линии атаки

Самое читаемое

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR