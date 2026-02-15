"Ливерпуль" может перехватить защитника у "Реала"

Футбольный клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербеку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, немецкий клуб готов рассмотреть продажу футболиста после его отказа продлевать контракт. Английская команда планирует сделать предложение в размере около 50 млн евро уже в летнее трансферное окно.

Отмечается, что на игрока также претендует мадридский "Реал".

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.