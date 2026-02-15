Бекхэм хочет объединить Месси и Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут оказаться в одной команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассматривает возможность приглашения португальского нападающего в клуб MLS, где уже выступает аргентинец.

По данным источников, Роналду недоволен ситуацией в "Аль-Насре" и задумывается о смене команды. Переход в американскую лигу считается одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры.

Если трансфер состоится, легендарные соперники впервые окажутся в одном коллективе после многолетнего противостояния в Европе.