"Ювентус" хочет сорвать трансфер "Манчестер Юнайтед"

Французский защитник Пьер Калюлю может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tribal Football, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере футболиста, однако "Ювентус" намерен помешать переходу и готов предложить игроку новое соглашение с повышением зарплаты.

Действующий контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Серии А он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. В последней встрече против "Интера" (2:3) футболист был удален с поля.