Витор Перейра назначен главным тренером "Ноттингема"

Португальский специалист Витор Перейра стал новым главным тренером «Ноттингема». Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 57-летним португальцем рассчитан до лета 2027 года. Для "Фореста" это уже четвертый постоянный тренер за сезон-2025/26. Ранее клуб отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту, Анге Постекоглу и Шона Дайча.

Перейра в ноябре 2025 года был уволен из "Вулверхэмптона". Ранее он возглавлял "Порту", "Аш-Шабаб", "Фламенго", "Коринтианс", "Фенербахче", "Шанхай СИПГ", "Олимпиакос" и другие команды. "Порту" под его руководством стал двукратным чемпионом Португалии, также специалист привел "Олимпиакос" и "Шанхай СИПГ" к чемпионским титулам.

"Ноттингем" после 26 туров чемпионата Англии-2025/26 занимает 17-е место в турнирной таблице с 27 очками.