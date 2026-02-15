15 Февраля 2026
Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2026 16:58
19
"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Спортинга"

Опорный полузащитник "Спортинга" Мортен Юльманн может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Topskills Sports UK, интерес к 26-летнему датчанину проявляет "Манчестер Юнайтед". Сумма возможного трансфера летом может составить около 50 миллионов евро, несмотря на прописанные в контракте отступные в размере 80 миллионов евро.

Отмечается, что хавбек является одним из кандидатов на усиление центра поля, которое "красные дьяволы" планируют в ближайшее трансферное окно. В текущем сезоне Юльманн провел 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
