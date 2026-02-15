Спортивный директор "Марселя" покинул свой пост вслед за Де Дзерби

Бывший футболист "Баварии" и "Ювентуса" Мехди Бенатиа покинул пост спортивного директора "Марселя". Как передает İdman.Biz, об этом функционер сообщил в соцсетях.

Ранее команду также покинул Роберто Де Дзерби, работавший в качестве главного тренера. Бенатиа предложил свою отставку в начале недели, однако он остался на своем посту, поскольку его предложение об отставке было отклонено руководством клуба. После матча со "Страсбургом" (2:2) и протестов фанатов провансальской команды марокканец освободил свой пост, заявив, что отставка была не "предложена", а "предрешена".

На данный момент "Марсель" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1.