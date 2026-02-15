15 Февраля 2026
Куртуа назвал лучший сейв в своей карьере

15 Февраля 2026 21:16
Куртуа назвал лучший сейв в своей карьере

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа ответил, какой сейв он считает лучшим в своей карьере.

"В финале Лиги чемпионов 2022 года с "Ливерпулем", когда бил Мане. Он сместился в центр, а я сделал шаг влево, затем мне пришлось перенести весь свой вес на правую сторону, чтобы отразить удар. Это было невероятно сложно, я едва коснулся мяча, и он попал в штангу", — приводит слова Куртуа İdman.Biz со ссылкой на Madrid Universal.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0. В той встрече Куртуа совершил девять спасений. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.

