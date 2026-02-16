Форвард "Монако" Магнес Аклиуш может пропустить матч с "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Нападающий "Монако" Магнес Аклиуш из-за повреждения рискует пропустить первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" 17 февраля. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Get French Football News.

Футболист не смог отыграть всю встречу с "Нантом" (3:1), на 43-й минуте игры его заменили.

"Магнес не из тех игроков, кто будет просить его заменить просто так, таков его характер", — сказал главный тренер "Монако" Себастьен Поконьоли.

Специалист также отметил, что повреждение Аклиуша носит мышечный характер, игроку предстоит пройти ряд медицинских обследований. Ламин Камара также был заменен по ходу встречи с "Нантом" с подозрением на травму, однако его замена носила, скорее, превентивный характер.