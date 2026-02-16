Дель Пьеро раскритиковал тренера "Интера" Кристиана Киву

16 Февраля 2026
Бывший нападающий и капитан "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро раскритиковал главного тренера "Интера" Кристиана Киву за реакцию на удаление Пьера Калюлю в матче с миланцами в 25-м туре чемпионата Италии. "Черно-синие" больше тайма провели в большинстве и победили со счетом 3:2, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

"Я думаю, Киву отлично справляется со своей работой и вдохнул новую жизнь в сильный, но, возможно, немного возрастной состав "Интера". Сегодня, на мой взгляд, он допустил ошибку, комментируя удаление. Я ожидал от него другой интерпретации произошедшего. "Интеру" это тоже не нужно.

Когда у тебя сильная команда, ты хочешь побеждать уверенно, и когда происходит ошибка, которая явно играет тебе на руку, ты не должен радоваться. Я надеюсь, что через пару дней Киву сможет сказать, или хотя бы подумать, что произошедшее на поле не было касанием, за которое игрока следовало удалять, и что Бастони не должен был так падать", — заявил Дель Пьеро.

İdman.Biz
