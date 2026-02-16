16 Февраля 2026
RU

Винисиус признался, что многому научился у Бензема

Мировой футбол
Новости
16 Февраля 2026 10:40
23
Винисиус признался, что многому научился у Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что считает Карима Бензема ключевой фигурой в своем развитии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, бразилец отметил, что ему не довелось сыграть вместе с Криштиану Роналду, однако он выступал рядом с другими выдающимися футболистами.

"Мне не довелось играть в одной команде с Роналду. Но я выступал с великими игроками и не могу жаловаться. Я играл вместе с Каримом Бензема и Лукой Модричем. Это футболисты высочайшего уровня. Карим - мой фаворит. Мы прекрасно понимали друг друга. Он был особенным игроком. Нам даже не нужно было смотреть друг на друга, чтобы понять, где мы находимся. Он многому меня научил, и я буду помнить об этом всю жизнь", - сказал Винисиус.

Футболист также выделил сезон-2021/2022 в Лиге чемпионов, когда мадридский клуб оформил несколько камбэков: "Тот сезон был особенным. Эти возвращения... Мы чувствовали, что можем выиграть. Когда перевели матч с "Манчестер Сити" в дополнительное время, уже знали, что победим. После первого гола Хоселу в ворота "Баварии" мы даже не смотрели на табло. Мы были уверены в победе. Магия "Сантьяго Бернабеу" - это нечто особенное", - отметил игрок.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азар заявил, что Дембеле недооценивали в Премьер-лиге
11:23
Мировой футбол

Азар заявил, что Дембеле недооценивали в Премьер-лиге

Экс-футболист сборной Бельгии высоко оценил бывшего партнера

Лионель Скалони готовит персональный план против Ламина Ямаля в Финалиссиме
11:08
Мировой футбол

Лионель Скалони готовит персональный план против Ламина Ямаля в Финалиссиме

Скалони намерен нейтрализовать вингера Испании за счет подстраховки на фланге

Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве
10:10
Мировой футбол

Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве

Бывший партнер по "Спортингу" и "Манчестер Юнайтед" рассказал о ранних годах форварда
Матео Ковачичу поступили предложения из Саудовской Аравии
09:30
Мировой футбол

Матео Ковачичу поступили предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник "Манчестер Сити" рассматривает варианты продолжения карьеры
Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку
09:15
Мировой футбол

Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку

Уже известен основной претендент на замену нидерландскому специалисту
Собослаи отреагировал на сравнение с Джеррардом
07:10
Мировой футбол

Собослаи отреагировал на сравнение с Джеррардом

В текущем сезоне Собо принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь