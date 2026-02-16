Винисиус признался, что многому научился у Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что считает Карима Бензема ключевой фигурой в своем развитии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, бразилец отметил, что ему не довелось сыграть вместе с Криштиану Роналду, однако он выступал рядом с другими выдающимися футболистами.

"Мне не довелось играть в одной команде с Роналду. Но я выступал с великими игроками и не могу жаловаться. Я играл вместе с Каримом Бензема и Лукой Модричем. Это футболисты высочайшего уровня. Карим - мой фаворит. Мы прекрасно понимали друг друга. Он был особенным игроком. Нам даже не нужно было смотреть друг на друга, чтобы понять, где мы находимся. Он многому меня научил, и я буду помнить об этом всю жизнь", - сказал Винисиус.

Футболист также выделил сезон-2021/2022 в Лиге чемпионов, когда мадридский клуб оформил несколько камбэков: "Тот сезон был особенным. Эти возвращения... Мы чувствовали, что можем выиграть. Когда перевели матч с "Манчестер Сити" в дополнительное время, уже знали, что победим. После первого гола Хоселу в ворота "Баварии" мы даже не смотрели на табло. Мы были уверены в победе. Магия "Сантьяго Бернабеу" - это нечто особенное", - отметил игрок.