16 Февраля 2026
RU

"Реал" нацелился на Жюля Кунде: "Барселона" обозначила цену

Мировой футбол
Новости
16 Февраля 2026 13:50
16
"Реал" нацелился на Жюля Кунде: "Барселона" обозначила цену

Мадридский "Реал" проявляет предметный интерес к защитнику "Барселоны" Жюлю Кунде в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz, каталонцы не планируют расставаться с 27-летним французом, однако готовы обсуждать сделку в случае предложения в диапазоне 60-80 млн евро (примерно 120-160 млн манатов).

Отметим, что в текущем сезоне Кунде провел 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2030 года, что позволяет клубу вести переговоры с позиции силы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азар заявил, что Дембеле недооценивали в Премьер-лиге
11:23
Мировой футбол

Азар заявил, что Дембеле недооценивали в Премьер-лиге

Экс-футболист сборной Бельгии высоко оценил бывшего партнера

Лионель Скалони готовит персональный план против Ламина Ямаля в Финалиссиме
11:08
Мировой футбол

Лионель Скалони готовит персональный план против Ламина Ямаля в Финалиссиме

Скалони намерен нейтрализовать вингера Испании за счет подстраховки на фланге

Винисиус признался, что многому научился у Бензема
10:40
Мировой футбол

Винисиус признался, что многому научился у Бензема

Бразилец вспомнил Лигу чемпионов и партнеров по "Реалу"
Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве
10:10
Мировой футбол

Луиш Нани вспомнил, каким был Роналду в детстве

Бывший партнер по "Спортингу" и "Манчестер Юнайтед" рассказал о ранних годах форварда
Матео Ковачичу поступили предложения из Саудовской Аравии
09:30
Мировой футбол

Матео Ковачичу поступили предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник "Манчестер Сити" рассматривает варианты продолжения карьеры
Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку
09:15
Мировой футбол

Названы условия, при которых Арне Слота отправят в отставку

Уже известен основной претендент на замену нидерландскому специалисту

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь