"Реал" нацелился на Жюля Кунде: "Барселона" обозначила цену

Мадридский "Реал" проявляет предметный интерес к защитнику "Барселоны" Жюлю Кунде в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz, каталонцы не планируют расставаться с 27-летним французом, однако готовы обсуждать сделку в случае предложения в диапазоне 60-80 млн евро (примерно 120-160 млн манатов).

Отметим, что в текущем сезоне Кунде провел 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2030 года, что позволяет клубу вести переговоры с позиции силы.