Спортивный директор "Аль-Ахли" Руй Педру прокомментировал отсутствие нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в нескольких матчах на фоне сообщений о его недовольстве управлением клуба, как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

"Как португалец, я с большим уважением отношусь к Криштиану Роналду и ко всем португальским специалистам, работающим в Саудовской Аравии. Мне не следует рассуждать о том, каким образом он решил выразить свою позицию. Уверен, у него есть на это свои причины", - заявил Педру.

По его словам, влияние Роналду на развитие чемпионата страны трудно переоценить.

"Если мы сегодня все работаем здесь, в Саудовской Аравии, то во многом это заслуга Роналду. Он открыл двери для всего мира. Это самый большой комплимент, который можно сделать ему и тому, что он продолжает делать в каждом матче. Он по-прежнему забивает и доводит свои показатели до невероятных цифр", - отметил спортивный директор "Аль-Ахли".

Напомним, xnj Роналду пропустил встречи чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда" и "Аль-Иттихада", а также матч Второй Лиги чемпионов Азии против "Аркадага". Ранее появилась информация, что форвард не удовлетворен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет "Аль-Насром" по сравнению с другими клубами.