16 Февраля 2026
Винисиус об Анчелотти: "Он изменил сборную Бразилии"

16 Февраля 2026 16:48
Крайний нападающий "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что приход Карло Анчелотти в сборную Бразилии положительно повлиял на команду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Madrid Xtra, футболист отметил изменения в атмосфере и игре национальной команды.

"Он изменил облик сборной. Мы стали играть лучше, чувствуем себя счастливее и спокойнее. Для меня его приход - лучшее, что могло случиться. Он мог бы быть моим дедом. Каждый раз, когда он мне звонит, говорит, что мы выиграем чемпионат мира. Карло уже говорит по-португальски и очень быстро его учит", - заявил Винисиус.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

