16 Февраля 2026
RU

Алессандро Бастони и его жена подверглись оскорблениям и угрозам после матча с "Ювентусом"

Мировой футбол
Новости
16 Февраля 2026 18:25
14
Защитник "Интера" Алессандро Бастони и его супруга подверглись оскорблениям и угрозам в социальных сетях после матча Серии А против "Ювентуса" (3:2).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, после встречи в адрес футболиста начали поступать агрессивные сообщения, из-за чего Бастони ограничил возможность комментирования своих публикаций, а его жена Камилла Брешиани временно закрыла доступ к своему аккаунту.

Напомним, в первом тайме встречи Бастони упал в эпизоде с Пьером Калулу, после чего защитник "Ювентуса" получил вторую желтую карточку и был удален.

По информации источника, руководство "Интера" уже пообщалось с футболистом и выразило ему поддержку. В клубе считают, что ранее со стороны Бастони не было случаев симуляции.

İdman.Biz
