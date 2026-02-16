Бастони не накажут, несмотря на признанную судейскую ошибку

Защитника "Интера" Алессандро Бастони не накажут за эпизод в матче против "Ювентуса" (3:2), после которого Пьер Калулу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, дисциплинарные органы не могут открыть разбирательство в отношении Бастони из-за особенностей регламента.

Эпизод произошел на 42-й минуте встречи. После неточного паса Фабио Миретти Калулу попытался сыграть в мяч, а Бастони упал на газон. Главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику "Ювентуса" вторую желтую карточку.

Позднее глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки признал ошибку арбитра.

Согласно статье 61 Кодекса спортивного правосудия Итальянской футбольной федерации, использование видеоматериалов для последующего наказания возможно лишь в случае прямой красной карточки. Поскольку Калулу получил вторую желтую, регламент не предусматривает ретроспективных санкций.

Таким образом, Итальянская футбольная федерация не сможет применить меры в отношении Бастони.